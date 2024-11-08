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Город Туристы, маркет-плейсы и доставки. В Смольном рассказали, за счет чего растет розница и общепит в Петербурге

Туристы, маркет-плейсы и доставки. В Смольном рассказали, за счет чего растет розница и общепит в Петербурге

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3 комментария

Оборот розницы и общепита растет в Петербурге благодаря развитию маркет-плейсов, сервисов доставки и роста турпотока, такое мнение 8 ноября высказал вице-губернатор Валерий Москаленко в своем телеграм-канале.

По его словам, благодаря росту доходов населения потребительская активность остается высокой, а структура потребления меняется в пользу сферы торговли и общественного питания. «Это, в том числе, я бы связал с развитием маркетплейсов и сервисов доставки готовой еды и продуктов питания. Свой позитивный вклад в развитие сферы общественного питания вносит и рост турпотока в Петербург», - написал он.

По данным Петростата, оборот розничной торговли в Петербурге в январе–сентябре 2024 года составил 2,04 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 5,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Только в сентябре 2024 года потребители потратили в магазинах Северной столицы 239,2 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем в сентябре 2023-го.

Расходы на продукты питания за девять месяцев составили 720,2 млрд рублей, что на 4,2% больше, чем за тот же период в прошлом году. Траты на непродовольственные товары увеличились на 6% до 1,32 трлн рублей.

Оборот общественного питания в январе–сентябре 2024 года составил 225,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 33,2% больше, чем за девять месяцев 2023 года. Только в сентябре в ресторанах, барах и кафе петербуржцы и гости города потратили 29,7 млрд рублей, что на 41,8% больше.

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Комментарии
3
275640356
13 минут
Потребители потратили в магазинах на 2,5% больше, чем год назад не потому что их доходы выросли, а потому что цены на продукты питания растут.
280896530
11 минут
Из самого начала статьи: "По его словам, благодаря росту доходов населения"... Отпешитесь те, кто стал читать этот бред дальше.
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