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Происшествия Участкового из Адмиралтейского района обвиняют в организации незаконной миграции

Участкового из Адмиралтейского района обвиняют в организации незаконной миграции

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6 комментариев

Петербурженка, держащая хостел на Обводном канале, и ее товарищ из полиции Адмиралтейского района обвиняются в организации незаконной миграции. Об этом 8 ноября сообщает ГСУ СК.

При участии сотрудников из Управления собственной безопасности петербургского главка полиции было установлено, что бизнесвумен пользовалась помощью участкового из Адмиралтейского района. С января по октябрь 2023 года женщина фиктивно поставила на учет не менее 83 иностранцев. Уроженцы Таджикистана и Узбекистана жили в хостеле только по документам.

Петербурженка за деньги собирала пакет документов для мигрантов, чтобы те могли в дальнейшем получить патент на работу. В случае пропуска сроков на подачу дама привлекала своего знакомого — участкового. Последний в нарушение установленной процедуры составлял на иностранцев протоколы, увеличивая срок подачи еще на 90 дней. За один такой протокол, по версии следствия, полицейский получал 500 рублей, за весь указанный период вышло 13 тысяч 500 рублей. Деньги перечислялись на карточки родственников участкового.

Следователи провели обыски по местам проживания фигурантов, а также в отделе по вопросам миграции УМВД по Адмиралтейскому району. Соучастникам вменяют организацию незаконной миграции, дачу и получение взятки в зависимости от роли. Оба признали вину в полном объеме.

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Комментарии
7
Слава России!
17 минут
лишить гражданства и отправить в аул
Абрикосов
13 минут
как же надо не любить свою Родину и своих сограждан что бы этим заниматься??? или он в будущем не видит себя в России и детей своих и внуков? тогда понято можно, тогда лишить гражданства и отправить к тем кого он так привечает на ПМЖ!
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