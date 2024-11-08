В кино покажут фильм каннского фаворита Али Аббаси про юность Дональда Трампа

14 ноября в российский прокат выходит биографический фильм Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа». Сюжет разворачивается в Нью-Йорке в 1970-е годы, где молодой карьерист Дональд Трамп знакомится со скандально известным адвокатом Роем Коном. Заручившись его поддержкой и обучаясь у него правилам абсолютного цинизма, Трамп постепенно подминает под себя весь Нью-Йорк и задумывается о политической карьере…

Фильм был задуман во время президентской кампании Трампа в 2016 году, когда журналист и сценарист Габриэль Шерман узнал об отношениях Трампа и Кона от их бывших соратников. В качестве режиссера фильма рассматривались Пол Томас Андерсон и Клинт Иствуд, но утвержден был в итоге датский режиссер иранского происхождения Али Аббаси. Ранее он прославился своим триллером «Убийца „Священный паук“», фэнтези «На границе миров» и участием в съемках сериала «Одни из нас».