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Афиша Plus В кино покажут фильм каннского фаворита Али Аббаси про юность Дональда Трампа

В кино покажут фильм каннского фаворита Али Аббаси про юность Дональда Трампа

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14 ноября в российский прокат выходит биографический фильм Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа». Сюжет разворачивается в Нью-Йорке в 1970-е годы, где молодой карьерист Дональд Трамп знакомится со скандально известным адвокатом Роем Коном. Заручившись его поддержкой и обучаясь у него правилам абсолютного цинизма, Трамп постепенно подминает под себя весь Нью-Йорк и задумывается о политической карьере…

Фильм был задуман во время президентской кампании Трампа в 2016 году, когда журналист и сценарист Габриэль Шерман узнал об отношениях Трампа и Кона от их бывших соратников. В качестве режиссера фильма рассматривались Пол Томас Андерсон и Клинт Иствуд, но утвержден был в итоге датский режиссер иранского происхождения Али Аббаси. Ранее он прославился своим триллером «Убийца „Священный паук“», фэнтези «На границе миров» и участием в съемках сериала «Одни из нас».

Трампа в картине сыграл Себастьян Стэн, известный по роли Баки Барнса во вселенной «Марвел». Роль Роя Кона досталась Джереми Стронгу, звезде сериала «Наследники», за участие в котором он получил «Эмми» и «Золотой глобус».

Стронг подчеркнул, что фильм — это не сатира наподобие «Великого диктатора», а гуманистическое исследование главных героев. «Мы подносим зеркало к миру и этим людям и пытаемся понять, как мы пришли в эту точку», — сказал он.

Картина Аббаси была представлена на Каннском фестивале в основном конкурсе в апреле этого года. Критики благосклонно оценили фильм. Дональд Трамп назвал картину «дешевой клеветнической заказухой» и пригрозил создателям судебным иском.

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