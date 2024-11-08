Пентагон направит Киеву военную помощь на 6 млрд долл. до прихода Трампа

У Вашингтона осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине. Деньги, как предполагается, успеют передать в Белый дом еще до прихода новой администрации во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
«У нас осталось около 4 млрд долларов из запасов Пентагона. Президент (Джо Байден. — Прим. ред.) уведомил Конгресс о том, что он воспользуется ими до конца своего срока полномочий. У нас еще есть примерно 2 млрд долларов в США через USAID (Агентство по международному развитию. — Прим. ред.)», — отметила Сабрина Сингх.
При этом заместитель официального представителя Пентагона добавила, что о пакетах помощи Украине объявят в ближайшие недели.
Напомним, в сентябре этого года администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 250 млн долларов. В очередной транш вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, в том числе для HIMARS, бронетехника и противотанковое оружие. В августе Соединенные Штаты Америки проинформировали о выделении пакета военной помощи Украине на общую сумму 125 миллионов долларов.
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