Пентагон направит Киеву военную помощь на 6 млрд долл. до прихода Трампа

У Вашингтона осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине. Деньги, как предполагается, успеют передать в Белый дом еще до прихода новой администрации во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«У нас осталось около 4 млрд долларов из запасов Пентагона. Президент (Джо Байден. — Прим. ред.) уведомил Конгресс о том, что он воспользуется ими до конца своего срока полномочий. У нас еще есть примерно 2 млрд долларов в США через USAID (Агентство по международному развитию. — Прим. ред.)», — отметила Сабрина Сингх.