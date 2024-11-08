Телефонный спектакль разыграли для пенсионерки из Петербурга ради 13,5 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в Невском районе Петербурга после обращения 87-летней пенсионерки. Пожилую жительницу обманули телефонные жулики, причем изощренно. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 ноября.
Накануне в 70-й отдел полиции обратилась пожилая петербурженка. Она рассказала, что с начала августа ее одолевали звонками. Сначала с ней связался человек, представившийся сотрудником «Ростелекома», за ним следом позвонили из военной прокуратуры, потом юрист комитета банковского надзора Центробанка. Все собеседники убеждали пенсионерку в том, что с ее счетов деньги утекают на Украину. Женщину уговорили помочь в выявлении банков, которые сливают клиентские базы на сторону.
12 августа петербурженка сдалась и в течение трех дней передавала курьеру наличные, в сумме получилось чуть более 4,7 млн рублей. Но на этом звонки не прекратились, из доверчивой пенсионерки неизвестные продолжили вытягивать деньги. До 13 октября пожилая дама ходила к церкви на улице Коллонтай и передавала курьеру сбережения на сумму 8,7 млн рублей. Общий ущерб превысил 13,5 млн рублей.
Мужчин, которые приезжали за деньгами, потерпевшая не запомнила. Уточнила только, что роста они были среднего, телосложения среднего, возраста тоже среднего.
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