Телефонный спектакль разыграли для пенсионерки из Петербурга ради 13,5 млн рублей

Накануне в 70-й отдел полиции обратилась пожилая петербурженка. Она рассказала, что с начала августа ее одолевали звонками. Сначала с ней связался человек, представившийся сотрудником «Ростелекома», за ним следом позвонили из военной прокуратуры, потом юрист комитета банковского надзора Центробанка. Все собеседники убеждали пенсионерку в том, что с ее счетов деньги утекают на Украину. Женщину уговорили помочь в выявлении банков, которые сливают клиентские базы на сторону.

12 августа петербурженка сдалась и в течение трех дней передавала курьеру наличные, в сумме получилось чуть более 4,7 млн рублей. Но на этом звонки не прекратились, из доверчивой пенсионерки неизвестные продолжили вытягивать деньги. До 13 октября пожилая дама ходила к церкви на улице Коллонтай и передавала курьеру сбережения на сумму 8,7 млн рублей. Общий ущерб превысил 13,5 млн рублей.