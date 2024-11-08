Едет прямо, а потом таранит столб с камерой фотофиксации. На видео — ДТП с автобусом в Тюмени, где пострадали 10 женщин

Десять человек пострадали утром 8 ноября в результате ДТП с маршрутным автобусом в Тюмени. Сначала их было семь, потом добавились ещё трое. Все пострадавшие — женщины в возрасте от 22 до 62 лет, у большинства ушибы и другие травмы, сообщает 72.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию.

ДТП случилось в 6 часов утра на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной. По предварительной версии, водитель автобуса № 6 проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора и не справился с управлением. В итоге автобус врезался в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД. Момент попал на видео.