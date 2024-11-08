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Происшествия Едет прямо, а потом таранит столб с камерой фотофиксации. На видео — ДТП с автобусом в Тюмени, где пострадали 10 женщин

Едет прямо, а потом таранит столб с камерой фотофиксации. На видео — ДТП с автобусом в Тюмени, где пострадали 10 женщин

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6 комментариев

Десять человек пострадали утром 8 ноября в результате ДТП с маршрутным автобусом в Тюмени. Сначала их было семь, потом добавились ещё трое. Все пострадавшие — женщины в возрасте от 22 до 62 лет, у большинства ушибы и другие травмы, сообщает 72.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию.

ДТП случилось в 6 часов утра на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной. По предварительной версии, водитель автобуса № 6 проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора и не справился с управлением. В итоге автобус врезался в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД. Момент попал на видео.

«Водителю автобуса 59 лет. Сегодня он заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса», — сообщили сотрудники ДПС.

В салоне маршрутки, по данным регионального ГУ МЧС, было 25 пассажиров, все взрослые.

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Комментарии
7
Леошид Турист
26 минут
Похоже просто АБС не работала
Гость
1 час
Есть подозрения,ночью,в 6 утра,десять женщин?
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