Едет прямо, а потом таранит столб с камерой фотофиксации. На видео — ДТП с автобусом в Тюмени, где пострадали 10 женщин

Десять человек пострадали утром 8 ноября в результате ДТП с маршрутным автобусом в Тюмени. Сначала их было семь, потом добавились ещё трое. Все пострадавшие — женщины в возрасте от 22 до 62 лет, у большинства ушибы и другие травмы, сообщает 72.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию.
ДТП случилось в 6 часов утра на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной. По предварительной версии, водитель автобуса № 6 проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора и не справился с управлением. В итоге автобус врезался в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД. Момент попал на видео.
«Водителю автобуса 59 лет. Сегодня он заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса», — сообщили сотрудники ДПС.
В салоне маршрутки, по данным регионального ГУ МЧС, было 25 пассажиров, все взрослые.