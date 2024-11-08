«Элиты Германии ведут страну в изоляцию». Взгляд из ФРГ на «украинский скандал» в правительстве Шольца

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В Германии грядут досрочные выборы. Виной тому — «украинский скандал» в правительстве, из него изгнан министр финансов. Вотум доверия самому себе в парламенте, анонсированный Олафом Шольцем, не оставляет ему шансов остаться в кресле канцлера. Почему это произошло и что будет дальше, «Фонтанке» рассказал Александр Рар, председатель Евразийского общества в Берлине.

Александр Рар Источник: скриншот / youtube.com







- Александр Глебович, исход свободных демократов из правительства случился в день, когда Трампа избрали президентом США. Совпадение?

— Какое уж тут совпадение. В правительстве просто запаниковали после избрания Трампа. Немцы, особенно элиты, очень самонадеянны. Они так старались, поливая грязью Трампа: выступали на стороне Байдена и Харрис, будучи уверенными, что все будет, как им хочется. А когда так не происходит, не хотят ничего видеть по принципу — чего не может быть, не должно быть. Постоянно обвиняют Россию или Китай в том, что те вмешиваются в выборы на Западе, но делали это в Америке: не дай Бог он придет. А он пришел. И что теперь делать?

Хрупкая правительственная коалиция (СвДП — партия предпринимателей, СДПГ — партия рабочих и профсоюзов, «зеленые» — партия левых интеллектуалов) в агонии. Она постоянно ссорилась, но держалась все же за руки, хотела досуществовать во власти до сентябрьских выборов 2024 года. Всем понятно, что они закончатся катастрофой — рейтинги у партий коалиции низкие. Но появился Дональд Трамп и произошел скандал из-за Украины. Он ведь много раз говорил, что перестанет ее поддерживать. И немцы поняли, что очень скоро бремя поддержки ляжет на них, потому что после инаугурации президент Америки может сказать: «Хватит воевать, мы идем другим путем. И будем договариваться».

Ни Олаф Шольц, ни Аналена Бербок, ни Роберт Хабек (вице-канцлер), не хотят мирных переговоров с Россией. Канцлер в панике и под давлением «зеленых» потребовал финансирования — немцы воевать, конечно, не будут, Таурусы тоже не станут поставлять пока, но деньги и другое оружие хотят Украине давать в наивной надежде, что она как-нибудь вернет свои территории. Причем если за пределами ФРГ эксперты говорят, что это невозможно, то немецкие считают это вполне реальным.

- То есть правительственный кризис случился из-за паники?

— Да, они испугались, поскольку живут под лозунгом «зеленых» — «Мы не можем проиграть», безумным для бедных украинцев, которые умирают. А тут — Трамп, вот сейчас он всем порку задаст и запретит помогать Украине, поэтому надо использовать время, когда вместе с Байденом еще можно сделать так, чтобы Украина выиграла.

— Как все происходило?

— В ультимативной форме вечером 5 ноября на ужине канцлер поставил главе Минфина Кристиану Линднеру ультиматум: нужно отказаться от закона, ограничивающего новые заимствования немецким правительством, потому что нужны деньги для Украины.

Линднер, не потому что он симпатизирует России или имеет антиукраинскую позицию, а просто потому, что он хороший бухгалтер, посчитал и сказал: «Нет. Если изменим этот закон, усугубим экономический кризис». А еще сказал, что нужно проводить перевыборы — пусть народ решает. Сейчас в Германии об «украинском скандале» пишут люди, которые участвовали в переговорах: Шольц жутко разозлился и выгнал Линднера из правительства, не подумав, вероятно, что тем самым сделал свое правительство недееспособным.

— Он не многое терял, предложив провести вотум доверия в январе.

— Терял — выборы в сентябре лучше досрочных выборов в марте-апреле, но затевая их, наделся: за это время что-то да произойдет, и он останется во власти. Рассчитывал дотянуть до Пасхи, хитрец, понимая, что без большинства в парламенте ему вынесут вотум недоверия и придется распустить его, избрать новое правительство. Не знаю, откуда у него этот такой оптимизм. Это человек проиграл фактически все. И правительство, и христианско-демократическая партия (ХДС), и другие политические силы в ультимативной форме потребовали от Шольца срочных перевыборов. Президент Штайнмайер тоже понимает, что не нужно тянуть резину и ждать до марта, он готов распустить Бундестаг, чтобы состоялись досрочные выборы в ФРГ в январе. В ХДС на 100% уверены, что победит их кандидат Фридрих Мерц и они возглавят следующее правительство.

В итоге архисложная ситуация в стране еще больше усугубилась, правительство в панике, недееспособно, потому что не может ни один закон принять. В землях бывшей ГДР невозможно создать правительство, потому что там никто не хочет вступать в коалицию с «Альтернативой для Германии» и с Сарой Вагенкнехт. Скоро ситуация станет неуправляемой там, а потом и по всей Германии.

И это происходит в стране — лидере Европы. Катастрофа. Как ответственный гражданин Германии я согласен с теми, кто считает, что тянуть резину до марта или апреля в надежде на то, что у Шольца получится остаться во власти — безобразие. Но теперь конкуренты — христианские демократы (ХДС) будут блокировать все предложения Шольца в правительстве.

— А помощь Украине?

— Все, кроме помощи. Они хотят помогать Украине оружием даже больше правящей коалиции. И Таурусы готовы поставлять. Но если и поддержат в этом Шольца, то в обмен на сокращение расходов на мигрантов — христианские демократы выступают за приостановление потока миграции (фактически за закрытие границ), и за то, чтобы безработным, которые всю жизнь сидят на немецком социале, резко сократили пособие. В том числе украинцам — пусть переезжают на Запад Украины, где войны нет, а не сидят три года на шее немецкого налогоплательщика. Но Шольц на это не может пойти, потому что его левый электорат не поймет сокращения социальных бюджетов по требованию ХДС. Он в ловушке.

— А куда делась его мирная инициатива? Шольц же обещал представить свой мирный план, позвонить Владимиру Путину…

— Это был тактический ход, с моей точки зрения, циничный. Я лично поддерживал его тогда, думал, как хорошо, что Шольц это говорит, ведь этого хочет 60-70 % населения. Теперь-то понятно — он говорил так, когда ввелись переговоры между Сарой Вагенкнехт о создании коалиции с ХДС и социал-демократами в Восточных землях. Потому что она поставила жесткие условия для вхождения в общее правительство с ХДС и СДПГ в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге: выступить за дипломатическое решение конфликта на Украине, за переговоры с Путиным и Зеленским, за приостановление военной помощи Украине. Без нее создать правительство невозможно, поэтому Шольц подыгрывал ей, надеялся, что Вагенкнехт уговорят. Но там все сорвалось и ситуация движется к политическому хаосу.

А Шольц даже не поменял риторику, просто перестал говорить о мире. И однозначно стал на позицию зеленых — это единственная политическая сила, с которой он может сохранить власть. А у тех одна идея: против России, против дипломатических отношений с ней — она должна проиграть, иначе рухнет европейская безопасность.

— Казалось, Шольц — трезвый политик, в отличие от того же Макрона, который грозился отправить в Украину своих военных. Притормаживал выполнение запросов Украины и непонятно как терпел от нее унижения — вспомним «ливерную колбасу», обвинения в том, что Германия зажимает оружие. А вы говорите, что элиты Германии слишком самоуверены.

— Комплекс вины. Американцы, поляки, прибалты говорят, что главная ошибка немцев при Шрёдере, при Меркель и всех других канцлерах была в том, что мы наивно дружили с Россией. А вот сейчас получили по носу и нужно исправить ошибку, стать святее Папы Римского и встать на самые жесткие позиции против России, чтобы загладить вину.

Поэтому Шольц не отвечает украинцам на обиды и унижения. Хотя он достаточно прагматичен, социал-демократ, а в этой партии всегда было полно пацифистов и людей мира. Они ему доказывают, что невозможно воевать с ядерной державой, рано или поздно нужно с Россией договариваться, в отличие от «зеленых», которые говорят, что никогда не пойдут на переговоры с Россией. Но он сидел между двух стульев и вел себя разумно.

— Со стороны кажется, что это раздвоение личности.

— Нет, просто он видит, единственный путь сохранения власти — согласие с позицией зелёных: создать фронт против всего другого, убеждая всех, что Трамп плохой, Путин плохой, а Германия должна устоять как лидер Европы. Я думаю, что это сильно ошибочная политика. Но повторяю, что элиты Германии очень самоуверенные: считают себя триумфаторами после холодной войны, а значит, всегда правыми. У них нет реальной политики. При Гельмуте Коле, Шмидте, Брандте, даже при Шрёдере она была. Была грамотная дипломатия и сильная промышленность. Сегодня есть только идеология — «зеленая» либеральная, основанная на принципе «мы должны победить, потому что наша мораль выше других». А в реальной политике нужно делать всё, чтобы конфликт прекратить, остановить гибель людей.

— В борьбе за власть интересы Германии не важны? Ведь не «ужасная Россия» организовала высокие цены на энергоносители, проблемы с экономикой, зависимость от китайского рынка, напряженность из-за затрат на Украину. Население Германии хочет и восстановления экономики, и снижения инфляции.

— По-философски отвечу. Когда живешь в Германии, понимаешь, что она после воссоединения так хорошо жила, что люди начали верить в рай на земле. Какие национальные интересы? О них говорит только «Альтернатива для Германии», остальные — о европейских интересах. А в Европе главное не интересы каких-то государств, а ценности. Они просто застряли в этой идеологии либеральных ценностей, потеряли всякое видение реальности.

— «Альтернатива», кстати, действительно настолько плоха, как ее рисуют в Европе?

— Там есть очень опасное националистическое крыло, со страшноватыми людьми, которые могут привнести во власть ужасную риторику. Поэтому к «Альтернативе для Германии» многие относятся с настороженностью. Но большинство членов этой партии никакие не фашисты, не националисты. В нее ушли разочарованные политикой своих партий. По той же причине переходили в партию Сары Вагенкнехт, чтобы оставаться в политике и менять Германию.

Я думаю, что демонизация «Альтернативы для Германии» или союза Вагенкнехт — политическая тактика системных партий, направленная на то, чтобы не допустить их в парламент. Они угрожают власть имущим.

— Ваш прогноз по предстоящим выборам. Что они изменят?

— Думаю, они состоятся в январе, Шольца заставят сейчас распустить парламент, это первое. Второе — победит однозначно Фридрих Мерц, Христианско-демократический союз. «Альтернатива для Германии» не получит большинства голосов — на западе страны за нее плохо голосуют. У нового канцлера Мерца будет не больше 30 % поддержки в парламенте, придется создавать коалицию. Значит, социал-демократы и зеленые останутся в правительстве. Поэтому больших изменений не будет.

Что касается помощи Украины, то все, конечно, зависит от американской позиции. Думаю, что Трамп просто плюнет на европейцев и захочет договориться с Путиным о сделке, которую европейцы будут называть аморальной, нечестной, но ему на это все равно.

— Европейцы будут эту сделку поддерживать, даже считая ее аморальной?

— Нет. Но в Европе уже образуется большой раскол — Венгрия, Словакия,

Италия, Франция набираются сил. Еще Великобритания, которая ничего без Америки делать не может, станет на сторону Трампа на всякий случай. И немцы останутся в изоляции. К сожалению, наши элиты в своей самоуверенности не хотят этого видеть. Думают, что они все еще управляют Европой вместе с французами, хотя это давно уже не так.

- Если выборы будут назначены на январь, одновременно два основных донора Украины — Германия и США входят в период безвластия. Что будет с Украиной?

— Байден, которому осталось власти на два с половиной месяца, хочет все оставшиеся силы, а их немного, потратить на спасение Украины. А Трамп еще ничего делать не может, он только 21 января придет к власти. Значит, Украина все получит, что было обещано.

И немцы не бросят Украину — у зеленых «антироссийская генетика» не из-за геополитики, а скорее из-за либеральных ценностей, которые Россия, по их мнению, попирает — они не могут остановиться. Три месяца продержатся. Начнут печатать деньги, налоги повысят — об этом уже сейчас говорят (только Линднер выступал против). Будут бить по электорату христианских демократов или «Альтернативы для Германии», по бизнесу. Потеряют Австрию, Венгрию, которые выступают за дипломатические решения. Будут помогать до политического самоуничтожения: когда вынуждены будут резать пенсии, социалку, боюсь, этого люди не стерпят.