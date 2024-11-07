Немецкий актер под белорусским флагом. Тиль Швайгер принял участие в дрифте в аэропорту Минска

Немецкий актер Тиль Швайгер побывал в Минске и принял участие в съемках проморолика в национальном аэропорту. Фотографиями с площадки 7 ноября делится агентство БЕЛТА .

Швайгер стал главным лицом в ролике про дрифт от Blockchain Sports. Съемки проходили в республике всю неделю, ради них в Белоруссию съехались дрифтеры из разных стран мира.