Немецкий актер под белорусским флагом. Тиль Швайгер принял участие в дрифте в аэропорту Минска

Немецкий актер Тиль Швайгер побывал в Минске и принял участие в съемках проморолика в национальном аэропорту. Фотографиями с площадки 7 ноября делится агентство БЕЛТА.
Швайгер стал главным лицом в ролике про дрифт от Blockchain Sports. Съемки проходили в республике всю неделю, ради них в Белоруссию съехались дрифтеры из разных стран мира.
60-летний немецкий актер известен по ролям в фильмах «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Министерство неджентльменских дел», «Красавчик».
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