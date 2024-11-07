Путин: контрпродуктивно всё запрещать в интернете

Президент Владимир Путин высказался против запрета всего в интернете. По его мнению, это не имеет смысла, и вообще, обмен информацией в Сети должен быть свободным.

Но добавил при этом, что нужно стремиться использовать интернет на основе суверенных алгоритмов и он должен подчиняться национальному законодательству. Обществу важно оградить себя от деструктивного влияния через глобальную сеть. Технологически это сложно делать, но Россия будет к этому стремиться.