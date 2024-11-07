Путин: контрпродуктивно всё запрещать в интернете

Президент Владимир Путин высказался против запрета всего в интернете. По его мнению, это не имеет смысла, и вообще, обмен информацией в Сети должен быть свободным.
«Всё запрещать в интернете контрпродуктивно, но он должен подчиняться внутреннему законодательству страны», — заявил Владимир Путин 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Но добавил при этом, что нужно стремиться использовать интернет на основе суверенных алгоритмов и он должен подчиняться национальному законодательству. Обществу важно оградить себя от деструктивного влияния через глобальную сеть. Технологически это сложно делать, но Россия будет к этому стремиться.
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