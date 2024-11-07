Троица 18-летних попыталась украсть колесо иномарки в Приморском районе и попалась Росгвардии

Троица 18-летних петербуржцев попалась на глаза наряду Росгвардии минувшей ночью в Приморском районе при попытке украсть колесо легковушки. Историю неудавшейся кражи изложила 7 ноября пресс-служба петербургской Росгвардии.

Дело было так: минувшей ночью около 00:30 злоумышленники с помощью троса, привязанного к их машине, предприняли попытку сорвать колесо у припаркованного поврежденного автомобиля «Audi A8». Эту операцию заметил наряд вневедомственной охраны при патрулировании на Фермском шоссе.

Завидев патрульную машину, все трое автограбителей попытались сбежать, но эта попытка так же, как и кража колеса, не увенчалась успехом.