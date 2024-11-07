Свиную голову на логотипе «Спартака» выставили в ледовом шоу «Навки»

Огромная свиная голова оказалась над логотипом хоккейного клуба «Спартак» во время шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0». Выступление проходило в московском «Мегаспорте».

Как пишет 7 ноября telegram-канал «ЦВБП-медиа», по сценарию свиная голова появлялась в центре зала. Однако из-за того, что организаторы не успели перекрасить лед, в этом месте также оказалась эмблема красно-белой команды, неофициальное прозвище которой во всех видах спорта — «свиньи» или «мясо».