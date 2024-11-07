Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +4

2 м/c,

зап.

 769мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Считаем утильсбор
Новый вице-губернатор в Смольном
Промышленный Петербург
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Как Петербург украсят к Новому году
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Свиную голову на логотипе «Спартака» выставили в ледовом шоу «Навки»

Свиную голову на логотипе «Спартака» выставили в ледовом шоу «Навки»

9 365
7 комментариев

Огромная свиная голова оказалась над логотипом хоккейного клуба «Спартак» во время шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0». Выступление проходило в московском «Мегаспорте».

Как пишет 7 ноября telegram-канал «ЦВБП-медиа», по сценарию свиная голова появлялась в центре зала. Однако из-за того, что организаторы не успели перекрасить лед, в этом месте также оказалась эмблема красно-белой команды, неофициальное прозвище которой во  всех видах спорта — «свиньи» или «мясо».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY26
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
275640356
1 час
Это типа комплимент или фанаты Спартака должны были обидеться?
Шер$тефобб
1 час
ахххах отчего же так стыдно... за спартак??? 😁😁😁
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
Новости компаний
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55