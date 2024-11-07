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Происшествия Петербургский школьник стрелял по яблокам, а попал по однокласснику

Петербургский школьник стрелял по яблокам, а попал по однокласснику

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3 комментария

Мальчик стрелял по яблокам на деревьях, а попал в ногу своему однокласснику. Инцидент произошел в Шушарах. Подробности случившегося 7 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района.

Оба мальчика — восьмиклассники, учатся в школе № 511. Директор учебного учреждения уточнила, что неприятная ситуация случилась не на территории школы. По информации «Фонтанки», по яблокам ребенок стрелял чуть дальше от места, где учится.

«Во внеурочное время <…> один из учащихся восьмого класса школы, стреляя по яблокам на деревьях, попал в ногу своему однокласснику. У пострадавшего диагностировано легкое повреждение мягких тканей», — сказали в пресс-службе администрации.

Там также уточнили, что ученик не получал справку об освобождении от занятий и продолжает учиться как обычно.

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Комментарии
3
VKuser133194187
13 минут
Конечно не на школьной территории и во внеурочное время. Молодцы, прикрывают одно место.
Гость
43 минуты
Опять Шушары.
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