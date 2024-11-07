Ругань перешла в выстрелы: в Сибири убиты маленькая девочка с мамой

Три тела погибших обнаружены в сибирском селе Ярково в Тюменской области. Погибли девочка примерно лет шести, молодая женщина и взрослый мужчина, которого подозревают в случившемся, пишет 72.ru.

Как сообщают журналисты со ссылкой на соседей 7 ноября, мужчина якобы сначала убил жену и дочь, а затем свел счеты с жизнью. Это и приоритетная версия следователей — ребенок был найден с колото-резаным ранением шеи, а женщина и мужчина с огнестрельными ранениями. Событиям предшествовал ночной конфликт, якобы из-за ревности к сожительнице, как пишут журналисты. Соседи сначала услышали ругань, а после выстрелов стали вызывать полицию.