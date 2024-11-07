Ругань перешла в выстрелы: в Сибири убиты маленькая девочка с мамой

Три тела погибших обнаружены в сибирском селе Ярково в Тюменской области. Погибли девочка примерно лет шести, молодая женщина и взрослый мужчина, которого подозревают в случившемся, пишет 72.ru.
Как сообщают журналисты со ссылкой на соседей 7 ноября, мужчина якобы сначала убил жену и дочь, а затем свел счеты с жизнью. Это и приоритетная версия следователей — ребенок был найден с колото-резаным ранением шеи, а женщина и мужчина с огнестрельными ранениями. Событиям предшествовал ночной конфликт, якобы из-за ревности к сожительнице, как пишут журналисты. Соседи сначала услышали ругань, а после выстрелов стали вызывать полицию.
По версии следствия, обнаружили всё только утром, когда к семье пришел сосед, который накануне слышал, что в семье произошел конфликт, но попасть в квартиру не смог, так как дверь была закрыта изнутри.
Как передает корреспондент издания с места событий, сейчас на территории дома в деревне проходят следственные действия.
В СУ СК по Тюменской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Прокуратура Тюменской области поставила расследование этого уголовного дела на контроль.
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