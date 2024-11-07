Песков: Путин не ест людей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не ест людей. Так он прокомментировал предвыборное заявление вице-президента США Камалы Харрис о том, что российский лидер «съест Дональда Трампа».

Харрис, еще будучи в положении кандидата в президенты США, в сентябре 2024 года заявила, что Путин «съел бы на ланч» ее оппонента Дональда Трампа. Эти слова прозвучали в контексте урегулирования конфликта на Украине. Тогда же Харрис заявила, что «если бы не нынешняя администрация США и НАТО», то «Путин сидел бы в Киеве и поглядывал на остальную Европу».