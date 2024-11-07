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Политика Песков: Путин не ест людей

Песков: Путин не ест людей

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27 комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не ест людей. Так он прокомментировал предвыборное заявление вице-президента США Камалы Харрис о том, что российский лидер «съест Дональда Трампа».

«Путин не ест людей», — заявил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Харрис, еще будучи в положении кандидата в президенты США, в сентябре 2024 года заявила, что Путин «съел бы на ланч» ее оппонента Дональда Трампа. Эти слова прозвучали в контексте урегулирования конфликта на Украине. Тогда же Харрис заявила, что «если бы не нынешняя администрация США и НАТО», то «Путин сидел бы в Киеве и поглядывал на остальную Европу».

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Комментарии
29
Alex Gold
54 минуты
он их не ест. он их уничтожает
Я.Я.Я.
42 минуты
В каждой шутке есть доля правды и это доля может быть не маленькой...
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