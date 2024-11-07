Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

зап.

 768мм 95%
Подробнее
5 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Промышленный Петербург
Что убило пациентов
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Рейтинги "Фонтанки"
Строительство На юго-западе Петербурга открылись два участка новых дорог

На юго-западе Петербурга открылись два участка новых дорог

984
2 комментария

В Красносельском районе завершилось строительство двух новых участков дорог, общей протяженностью более 800 метров. Как уточнили в холдинге Setl Group, автомобильное движение здесь уже открыто.

Первый участок длиной 215 метров- это продолжение улицы Генерала Кравченко, проходящее от проспекта Ветеранов до улицы Ивана Куликова, На двухполосной дороге обустроили парковочные "карманы", пешеходные тротуары, газоны и велодорожку.

Еще один новый участок дороги проходит от проспекта Ветеранов до улицы Ивана Куликова и далее на запад до перекрестка с выездом на проспект Буденного. Вдоль этого участка длиной 620 метров также благоустроили тротуары, велодорожку, парковочные места и установили фонари. Обе дороги проходят по территории жилого комплекса «Солнечный город. Резиденции».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Mr.Long
1 час
Там сколько улиц не делай, Буденного, Красносельское и Волхонское шире не станут. Как и жд переезд в Сергиево.
Гость
1 час
Лучше бы генерала Кравченко до улицы Лихолетова продлили.. и саму улицу Лихолетова сделали...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Новости компаний
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Новости компаний
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55