На юго-западе Петербурга открылись два участка новых дорог

В Красносельском районе завершилось строительство двух новых участков дорог, общей протяженностью более 800 метров. Как уточнили в холдинге Setl Group, автомобильное движение здесь уже открыто.

Первый участок длиной 215 метров- это продолжение улицы Генерала Кравченко, проходящее от проспекта Ветеранов до улицы Ивана Куликова, На двухполосной дороге обустроили парковочные "карманы", пешеходные тротуары, газоны и велодорожку.