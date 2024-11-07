На юго-западе Петербурга открылись два участка новых дорог

В Красносельском районе завершилось строительство двух новых участков дорог, общей протяженностью более 800 метров. Как уточнили в холдинге Setl Group, автомобильное движение здесь уже открыто.
Первый участок длиной 215 метров- это продолжение улицы Генерала Кравченко, проходящее от проспекта Ветеранов до улицы Ивана Куликова, На двухполосной дороге обустроили парковочные "карманы", пешеходные тротуары, газоны и велодорожку.
Еще один новый участок дороги проходит от проспекта Ветеранов до улицы Ивана Куликова и далее на запад до перекрестка с выездом на проспект Буденного. Вдоль этого участка длиной 620 метров также благоустроили тротуары, велодорожку, парковочные места и установили фонари. Обе дороги проходят по территории жилого комплекса «Солнечный город. Резиденции».