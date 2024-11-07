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Город Около парка Сосновка могут построить спорткомплекс с рестораном

Около парка Сосновка могут построить спорткомплекс с рестораном

984
2 комментария

В Выборгском районе Петербурга около парка Сосновка построят спорткомплекс с рестораном и котельной. Архитектурный облик здания согласовал комитет по градостроительству Петербурга. Информация размещена на сайте КГА.

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Согласованный проект — новый корпус спортивного комплекса им. В. И. Алексеева. Проект разработало ООО «Градиент». Спорткомплекс будет иметь высоту 32 метра.

Согласно выписке из ЕГРН, участок, на котором запланирован объект, с октября 2023 года находится в собственности компании «Транзит-Сервис». По данным базы СПАРК, юрлицо занимается спортивными объектами, компания принадлежит Андрею и Ольге Голубевым. Последняя является председателем правления «Горбанка».

В прошлом строить спортшколу на этом месте собиралось ООО «Школа Алексеева», а потом ООО «Квадрат» — физкультурно-оздоровительный комплекс с водным центром. Однако оба документа в настоящее время являются недействующими. Актуальные разрешения на строительство на этом участке отсутствуют.

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Комментарии
2
282693251
10 минут
Где-здесь или вокруг да около????
Гость
13 минут
И бордель. Для выступления чиновников.
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