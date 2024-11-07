Около парка Сосновка могут построить спорткомплекс с рестораном

В Выборгском районе Петербурга около парка Сосновка построят спорткомплекс с рестораном и котельной. Архитектурный облик здания согласовал комитет по градостроительству Петербурга. Информация размещена на сайте КГА.

1 из 2 Источник: КГА\ООО «Градиент»

Согласованный проект — новый корпус спортивного комплекса им. В. И. Алексеева. Проект разработало ООО «Градиент». Спорткомплекс будет иметь высоту 32 метра.

Источник: скриншот / РГИС







Согласно выписке из ЕГРН, участок, на котором запланирован объект, с октября 2023 года находится в собственности компании «Транзит-Сервис». По данным базы СПАРК, юрлицо занимается спортивными объектами, компания принадлежит Андрею и Ольге Голубевым. Последняя является председателем правления «Горбанка».

В прошлом строить спортшколу на этом месте собиралось ООО «Школа Алексеева», а потом ООО «Квадрат» — физкультурно-оздоровительный комплекс с водным центром. Однако оба документа в настоящее время являются недействующими. Актуальные разрешения на строительство на этом участке отсутствуют.