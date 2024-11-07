Фестиваль кино Швейцарии бесплатно покажет в Петербурге неонуар, комедии и Набокова

С 8 по 17 ноября в городе будет проходить 11-й Фестиваль кино Швейцарии. Он развернется на пяти площадках: это кинотеатр «Ленфильм», медиатека Французского института, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, а также книжный магазин «Союз печатников».
Откроется фестиваль 8 ноября в кинотеатре «Ленфильм», где будут показаны сразу три исторических швейцарских фильма: драма «Забытый человек» Лорана Негре — об истории экс-посла Швейцарии в нацистской Германии; комедия «Бонжур, Швейцария» Питера Луизи — о референдуме, который должен утвердить единый национальный язык, и «Теория всего» Тимма Крёгера — неонуарный триллер о докторе физики, угодившем в центр странного заговора на научном конгрессе в Альпах.
С 11 по 14 ноября в медиатеке Французского института пройдет ретроспектива режиссера «новой волны» Клода Горетта в честь его 95-летия: четыре картины, вошедшие в золотой фонд швейцарского кино и многократно увенчанные призами мировых фестивалей, — «Жан-Люк затравленный», «Приглашение», «Кружевница» и «Если бы солнце не всходило» — драмы об обычных людях, которых обуревают слишком сильные для них эмоции.
В остальные дни состоятся встречи и экскурсии, посвященные швейцарскому архиву Владимира Набокова, работе швейцарских архитекторов в Санкт-Петербурге и другим российско-швейцарским культурным контактам. Кроме того, в книжном магазине «Союз печатников» на лекции-презентации представят сборник страшных рассказов классика швейцарской литературы Иеремии Готхельфу.
Вход на открытие фестиваля 8 ноября по билетам, в остальные дни вход на все мероприятия бесплатный, по регистрации.
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