Фестиваль кино Швейцарии бесплатно покажет в Петербурге неонуар, комедии и Набокова

С 8 по 17 ноября в городе будет проходить 11-й Фестиваль кино Швейцарии. Он развернется на пяти площадках: это кинотеатр «Ленфильм», медиатека Французского института, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, а также книжный магазин «Союз печатников».

Откроется фестиваль 8 ноября в кинотеатре «Ленфильм», где будут показаны сразу три исторических швейцарских фильма: драма «Забытый человек» Лорана Негре — об истории экс-посла Швейцарии в нацистской Германии; комедия «Бонжур, Швейцария» Питера Луизи — о референдуме, который должен утвердить единый национальный язык, и «Теория всего» Тимма Крёгера — неонуарный триллер о докторе физики, угодившем в центр странного заговора на научном конгрессе в Альпах.

С 11 по 14 ноября в медиатеке Французского института пройдет ретроспектива режиссера «новой волны» Клода Горетта в честь его 95-летия: четыре картины, вошедшие в золотой фонд швейцарского кино и многократно увенчанные призами мировых фестивалей, — «Жан-Люк затравленный», «Приглашение», «Кружевница» и «Если бы солнце не всходило» — драмы об обычных людях, которых обуревают слишком сильные для них эмоции.