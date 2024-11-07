Гарика Сукачева лишили водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования

Музыкант Гарик Сукачев в ближайшие полтора года не сядет за руль. На это время суд лишил его водительских прав, а также назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Виной тому отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мировой судебный участок № 411 Мещанского района Москвы признал Сукачева виновным по статье, соответствующей вышеуказанному нарушению. Артист подал апелляционную жалобу, однако Мещанский районный суд оставил ее без удовлетворения, а постановление — без изменений.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев», — уточнили в пресс-службе ведомства.