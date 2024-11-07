«Это просто какая-то нелепая случайность»: белка укусила двухлетнюю девочку за палец на Елагином острове

Белка укусила двухлетнюю девочку за палец в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова, когда ребенок пытался покормить животное. Подробностями произошедшего 7 ноября с «Фонтанкой» поделилась мама девочки.

Женщина с дочкой 6 ноября днем гуляли на Елагином острове. Ребенок захотел покормить белку, но эта идея оказалась не очень удачной. Почти сразу зверек укусил девочку за указательный палец правой руки. После произошедшего мама показала ребенка медикам. К счастью, укус оказался неглубоким.

«Это просто какая-то нелепая случайность. Сейчас все хорошо, мы поставили вакцину. Ничего вопиющего не произошло. Ничьей халатности здесь нет, и администрация парка явно не виновата. Детям белок лучше не кормить», — заключила мама девочки.