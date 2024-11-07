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Происшествия «Это просто какая-то нелепая случайность»: белка укусила двухлетнюю девочку за палец на Елагином острове

«Это просто какая-то нелепая случайность»: белка укусила двухлетнюю девочку за палец на Елагином острове

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23 комментария

Белка укусила двухлетнюю девочку за палец в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова, когда ребенок пытался покормить животное. Подробностями произошедшего 7 ноября с «Фонтанкой» поделилась мама девочки.

Женщина с дочкой 6 ноября днем гуляли на Елагином острове. Ребенок захотел покормить белку, но эта идея оказалась не очень удачной. Почти сразу зверек укусил девочку за указательный палец правой руки. После произошедшего мама показала ребенка медикам. К счастью, укус оказался неглубоким.

«Это просто какая-то нелепая случайность. Сейчас все хорошо, мы поставили вакцину. Ничего вопиющего не произошло. Ничьей халатности здесь нет, и администрация парка явно не виновата. Детям белок лучше не кормить», — заключила мама девочки.

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Комментарии
24
Слава России!
1 час
в 2015 сын судьи , студент академии правосудия Елисей Владимиров был напуган боевой позой белки и расстрелял её из пневматики...в итоге уголовное дело прекращено.
Entrenador2005
1 час
Опять вакцину "поставили" ... какая безграмотность. И откуда это сюда тащат? Кстати, вот те, которых укусил енот, сделали прививку.
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