«Этой зимой проблем с уборкой улиц не будет». ГАТИ внедряет новый инструмент

В эту зиму все будет по-другому. Дорожные службы Петербурга заверили замначальника ГАТИ Екатерину Кузьменко в том, что трудностей с уборкой тротуаров, дорог, мостов и набережных в этом сезоне не будет. Проконтролируют ее качество в ГАТИ с помощью нового инструмента.

Ведомство планирует использовать систему «Безопасный город», но пока только в четырех районах Петербурга: Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном. С камер, установленных на улицах, будут приходить снимки до и после проезда уборочной техники. В ГАТИ эту информацию обработают и сразу установят, была ли уборка, пишет пресс-служба ведомства.