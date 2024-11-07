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Город «Этой зимой проблем с уборкой улиц не будет». ГАТИ внедряет новый инструмент

«Этой зимой проблем с уборкой улиц не будет». ГАТИ внедряет новый инструмент

1 953
18 комментариев

В эту зиму все будет по-другому. Дорожные службы Петербурга заверили замначальника ГАТИ Екатерину Кузьменко в том, что трудностей с уборкой тротуаров, дорог, мостов и набережных в этом сезоне не будет. Проконтролируют ее качество в ГАТИ с помощью нового инструмента.

Ведомство планирует использовать систему «Безопасный город», но пока только в четырех районах Петербурга: Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном. С камер, установленных на улицах, будут приходить снимки до и после проезда уборочной техники. В ГАТИ эту информацию обработают и сразу установят, была ли уборка, пишет пресс-служба ведомства.

Замечания, если такие будут, сразу направят ответственным организациям. А потом их быстро устранят.

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Комментарии
18
ДЕД
22 минуты
Именно! Не увеличивать численность дворников и количество уборочной техники, а побольше камер навешать, а снег можно и в редакторе убрать.🤫
Kirill77
25 минут
сделал себе на всякий случай снимок экрана с этим заголовком. Чтоб не забыть дату обещания
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