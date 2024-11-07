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Афиша Plus #отЛИЧНЫЙпитер В Музее Анны Ахматовой — новый пушистый сотрудник, его назвали в честь любимого поэта Бродского

В Музее Анны Ахматовой — новый пушистый сотрудник, его назвали в честь любимого поэта Бродского

3 316
13 комментариев

Музей Анны Ахматовой познакомил с новым рыжим сотрудником: кот Фрост «принят на должность музейного кота на полную рабочую неделю», рассказали в Фонтанном доме. Здоровье животного проверили ветеринары, Фрост здоров, «общителен и обаятелен».

«Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, дает себя погладить с удовольствием. На улицу не выходит, признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук», - рассказали о новом питомце в музее.

Своего нового сотрудника музей нашел благодаря Республике кошек и котов, расположенной поблизости, на Литейном. К ним Фрост попал после того, как его бросили хозяева, оставив замерзать зимой в дачном поселке.

В музее объяснили, что назвали кота в честь любимого поэта Иосифа Бродского — Роберта Фроста.

Роберт Ли Фрост (1874–1963) — один из крупнейших поэтов в истории США, четырёхкратный лауреат Пулитцеровской премии, его лирика во многом посвящена взаимодействию человека с вечной и таинственной природой.

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Комментарии
13
Koma2024
1 час
Кот Самсон прописан в центре, В переулке возле церкви, И пока мы в классе пишем, Он слоняется по крышам Как звезда по небосводу, А в ненастную погоду, Отказавшись от прогулки, На событья в переулке Смотрит с миной безучастной Из окна в квартире частной.
aprahka
2 часа
Хороший сотрудник.
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