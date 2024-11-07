В Музее Анны Ахматовой — новый пушистый сотрудник, его назвали в честь любимого поэта Бродского

Музей Анны Ахматовой познакомил с новым рыжим сотрудником: кот Фрост «принят на должность музейного кота на полную рабочую неделю», рассказали в Фонтанном доме. Здоровье животного проверили ветеринары, Фрост здоров, «общителен и обаятелен».

«Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, дает себя погладить с удовольствием. На улицу не выходит, признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук», - рассказали о новом питомце в музее.