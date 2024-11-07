В Музее Анны Ахматовой — новый пушистый сотрудник, его назвали в честь любимого поэта Бродского

Музей Анны Ахматовой познакомил с новым рыжим сотрудником: кот Фрост «принят на должность музейного кота на полную рабочую неделю», рассказали в Фонтанном доме. Здоровье животного проверили ветеринары, Фрост здоров, «общителен и обаятелен».
«Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, дает себя погладить с удовольствием. На улицу не выходит, признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук», - рассказали о новом питомце в музее.
Своего нового сотрудника музей нашел благодаря Республике кошек и котов, расположенной поблизости, на Литейном. К ним Фрост попал после того, как его бросили хозяева, оставив замерзать зимой в дачном поселке.
В музее объяснили, что назвали кота в честь любимого поэта Иосифа Бродского — Роберта Фроста.
Роберт Ли Фрост (1874–1963) — один из крупнейших поэтов в истории США, четырёхкратный лауреат Пулитцеровской премии, его лирика во многом посвящена взаимодействию человека с вечной и таинственной природой.
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