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Происшествия «Хёндэ» сбил студентку медицинского колледжа на юго-востоке Петербурга

«Хёндэ» сбил студентку медицинского колледжа на юго-востоке Петербурга

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2 комментария

Первокурсница медицинского колледжа оказалась в больнице после попытки перейти дорогу в Колпинском районе Петербурга. Её не пропустили на «зебре». Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 ноября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла у дома № 11 на Петрозаводском шоссе накануне в половине седьмого вечера. 16-летняя студентка угодила под колёса «Хёндэ Солярис» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным агентства, девушку увезли в больницу с гематомами, ссадинами и травмой головы.

За рулём «Хёндэ» сидел владелец — 66-летний местный житель. Судя по отсутствию штрафов, в этом году на дорогах он был образцовым водителем.

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Комментарии
2
Koma2024
5 минут
Опять крот за рулём
Гость
17 минут
девочка по сторонам бы смотрела и этого бы не произошло
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