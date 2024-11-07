На дамбе у Бронки закрыли две полосы. В планах — полное перекрытие у Кронштадта

Дирекция КЗС сообщает о двух ограничениях на дамбе. Сегодня там закрыты две полосы у Бронки, а в ночь на понедельник у Кронштадта движение перекроют полностью.

Сегодня, 7 ноября, с утра и до окончания работ на 117-м километре (после развязки у Бронки) ведется восстановление дорожного покрытия в правой и средней полосах. Для движения открыта только левая полоса.

В ночь с 9 на 10 ноября, с 2 до 4 часов, в рамках реконструкции развязки КАД и Кронштадтского шоссе планируется закрыть сквозной проезд по внешнему и внутреннему кольцам в районе строительства надземного пешеходного перехода (127-й километр). Внутреннее кольцо будут перекрывать на выезде от форта Константин, на выезде от порта «Моби Дик» в районе АЗС «Роснефть» и перед съездом на дублер порта «Моби Дик». На внешнем кольце установят временное ограждение с регулировщиком перед участком работ. Экстренные службы обещают беспрепятственно пропускать. Въезд в Кронштадт и выезд из него в направлении Горской будет открыт.