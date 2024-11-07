Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

с-з.

 767мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Промышленный Петербург
Что убило пациентов
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Победная речь Трампа
Рейтинги "Фонтанки"
Авто Город На дамбе у Бронки закрыли две полосы. В планах — полное перекрытие у Кронштадта

На дамбе у Бронки закрыли две полосы. В планах — полное перекрытие у Кронштадта

4 098
1 комментарий

Дирекция КЗС сообщает о двух ограничениях на дамбе. Сегодня там закрыты две полосы у Бронки, а в ночь на понедельник у Кронштадта движение перекроют полностью.

Сегодня, 7 ноября, с утра и до окончания работ на 117-м километре (после развязки у Бронки) ведется восстановление дорожного покрытия в правой и средней полосах. Для движения открыта только левая полоса.

В ночь с 9 на 10 ноября, с 2 до 4 часов, в рамках реконструкции развязки КАД и Кронштадтского шоссе планируется закрыть сквозной проезд по внешнему и внутреннему кольцам в районе строительства надземного пешеходного перехода (127-й километр). Внутреннее кольцо будут перекрывать на выезде от форта Константин, на выезде от порта «Моби Дик» в районе АЗС «Роснефть» и перед съездом на дублер порта «Моби Дик». На внешнем кольце установят временное ограждение с регулировщиком перед участком работ. Экстренные службы обещают беспрепятственно пропускать. Въезд в Кронштадт и выезд из него в направлении Горской будет открыт.

«В случае выполнения работ в более короткие сроки дорожное движение будет восстановлено раньше. <…> В случае большого скопления автотранспорта будут выделены краткосрочные интервалы времени для его пропуска», — отмечается в сообщении.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Дамба КАД Ограничения движения Закрытие дорог
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 часа
Там пора строить вторую дамбу у ладожского озера
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Новости компаний
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
ТОП 5
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00