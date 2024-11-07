На Чукотке порывом ветра опрокинуло гараж, который насмерть придавил бабушку с внучкой

На Чукотке порывом ветра сдуло металлический гараж, который придавил бабушку и внучку. Женщина и и девочка погибли на месте, сообщает 7 ноября Следственный комитет региона.

Инцидент произошел на вертолетной площадке села Нулингран, на которой 6-летняя девочка с бабушкой ждали прибытия пассажирского вертолета. Порывом ветра сорвало незакрепленную металлическую конструкцию и опрокинуло на женщину с ребенком, которые скончались от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проверку по факту случившегося также проводит прокуратура Провиденского района.