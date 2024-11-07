Петербуржца арестовали на трое суток за нацистское приветствие

Василеостровский районный суд Петербурга привлек мужчину к административной ответственности за то, что тот продемонстрировал нацистскую символику. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Ночью 5 ноября этого года петербуржец публично продемонстрировал запрещенное в алкогольном магазине на Уральской улице: поднял правую руку с распрямленной ладонью, сопроводив это действие нацистским приветствием.
Как передают в пресс-службе, петербуржец признал вину. Он пояснил, что во время инцидента был пьян, поэтому не помнит подробности произошедшего, зафиксированные в протоколе.
В итоге суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.
Напомним, в июле 2024 года гражданина Белоруссии Дмитрия Алексеева арестовали на 14 суток за демонстрацию нацистской символики. У него были набиты татуировки со свастикой сразу на нескольких частях тела.
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