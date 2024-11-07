Петербуржца арестовали на трое суток за нацистское приветствие

Василеостровский районный суд Петербурга привлек мужчину к административной ответственности за то, что тот продемонстрировал нацистскую символику. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ночью 5 ноября этого года петербуржец публично продемонстрировал запрещенное в алкогольном магазине на Уральской улице: поднял правую руку с распрямленной ладонью, сопроводив это действие нацистским приветствием.

Как передают в пресс-службе, петербуржец признал вину. Он пояснил, что во время инцидента был пьян, поэтому не помнит подробности произошедшего, зафиксированные в протоколе.