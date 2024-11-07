Два человека пострадали при утренних пожарах в Петербурге

Пожары в двух жилых домах на Васильевском острове и в Невском районе Петербурга тушили 7 ноября. В обоих случаях медики приезжали не зря.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, немногим позже половины восьмого часа утра помощь пожарных потребовалась в Клочковом переулке, 4. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире и распространился на 12 квадратных метров.

Силами трёх расчётов квартиру потушили в 8:18. В это время десять пожарных уже работали на 12-й линии Васильевского острова, 31. Очаг был в подвале — обгорел один квадратный метр обстановки. Пожар ликвидировали к половине девятого часа утра.