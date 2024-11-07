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Происшествия Вестибюль станции «Проспект Славы» закрыли для пассажиров. К метро съехались пожарные

Вестибюль станции «Проспект Славы» закрыли для пассажиров. К метро съехались пожарные

2 177
1 комментарий

Пожарные расчёты съехались к станции пятой линии петербургского метро после сообщения о задымлении. В метрополитене уточняют, что дыма нет.

Скопление пожарной техники у станции «Проспект Славы» читатели «Фонтанки» заметили в начале двенадцатого часа дня 7 ноября. В 11:13 вестибюль станции с выходом на проспект Славы закрыли по техническим причинам.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что пожарные приехали после сообщения о задымлении. Как заверяют, дыма на станции нет, но проверка продолжается. Пассажиров просят пользоваться вторым вестибюлем с выходом в Альпийский переулок.

Обновление:

Вестибюль вновь открыли в 11:41. Сейчас он работает в обычном режиме.

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Комментарии
1
280896530
33 минуты
Вообщем понятно становится, что вместо открытия новых станций мы получаем закрытие старых.
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