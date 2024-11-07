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Город Римско-католическая церковь получит в собственность дом причта церкви Лурдской Богоматери в Петербурге

Римско-католическая церковь получит в собственность дом причта церкви Лурдской Богоматери в Петербурге

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8 комментариев

Смольный безвозмездно передаст в собственность приходу Божией Матери Лурдской Римско-католической церкви здание в Ковенском переулке, 7, литера Б. Это следует из опубликованного 7 ноября распоряжения комитета имущественных отношений Петербурга.

«Передать безвозмездно в собственность религиозной организации для использования в соответствии с целями религиозной организации, определенными ее уставом, нежилое здание <…>, расположенное на территории объекта культурного наследия федерального значения „Церковь римско-католическая Нотр-Дам де Франс“», — говорится в документе.

Здание имеет площадь почти 430 кв. м. Оно строилось одновременно с храмом и является домом причта. Предполагается, что его функции после передачи в собственность прихода не изменятся.

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Комментарии
8
ДЕД
44 минуты
Какой - какой матери?
Zet
39 минут
гнездо папизма и иноагентства...
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