Подросток топором зарубил мать в Подмосковье и пошёл в полицию

В Сергиевом Посаде (Московская область) 15-летний подросток зарубил топором мать и сам рассказал об этом правоохранителям. Об этом сообщает 7 ноября областное СУ СК.

Трагедия, по данным СК, случилась утром 6 ноября в частном доме в деревне Красная Сторожка. Парень в спальне несколько раз ударил свою мать по голове топором. Она скончалась на месте. После этого сын пришёл в полицию, где и был задержан.

Возбуждено уголовное дело. Следователи работают с подростком, выясняют мотив и все обстоятельства ЧП.