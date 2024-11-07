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Происшествия Подросток топором зарубил мать в Подмосковье и пошёл в полицию

Подросток топором зарубил мать в Подмосковье и пошёл в полицию

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10 комментариев

В Сергиевом Посаде (Московская область) 15-летний подросток зарубил топором мать и сам рассказал об этом правоохранителям. Об этом сообщает 7 ноября областное СУ СК.

Трагедия, по данным СК, случилась утром 6 ноября в частном доме в деревне Красная Сторожка. Парень в спальне несколько раз ударил свою мать по голове топором. Она скончалась на месте. После этого сын пришёл в полицию, где и был задержан.

Возбуждено уголовное дело. Следователи работают с подростком, выясняют мотив и все обстоятельства ЧП.

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Комментарии
10
VKuser15335355
30 минут
Год семьи он такой.
282408812
29 минут
нервный срыв из-за победы трампа
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