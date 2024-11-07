«Чери» врезался в стену тоннеля в Москве. Водитель был уже мёртв

Смертельное ДТП произошло утром 7 ноября на Третьем транспортном кольце в Москве: «Чери» врезался в стену тоннеля. «Водитель автомобиля погиб при участии в дорожном движении», — сообщает в своем канале столичная Госавтоинспекция.

ДТП произошло около 6:20 в Гагаринском тоннеле на внешней стороне ТТК. По предварительной версии, водителю — мужчине 1981 года рождения — стало плохо, он скончался ещё до столкновения

На месте работают сотрудники ГАИ и следователи. По данным дептранса, выросла пробка длиной 4 км.