Печка заработала. Петербург набирает тепло

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







В Петербурге сегодня пасмурно, но температура растёт.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 ноября в городе облачная погода, без существенных осадков, утром местами туман, ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток — плюс 4-6 градусов.

Сегодня в формирование погоды в регионе вмешается гребень антициклона. Он, как сообщает центр «ФОБОС», усиливается с запада. Вероятность дождей минимальна, но в небе сохраняются обширные поля облаков. В вечерние часы местами возможны туманы. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу и субботу — без существенных осадков, плюс 6-8 градусов.