Тысячи бюллетеней американских зумеров оказались недействительными потому, что они не умеют ставить подпись от руки

В двух самых густонаселенных округах штата Невада было отклонено более 13 000 бюллетеней из-за проблем с проверкой подписей. Об этом сообщил госсекретарь Невады Франсиско Агилар, чьи слова приводит The Washington Post.

Проблема была связана с избирателями в возрасте от 18 — 25 лет, не имеющих уникальных рукописных подписей. Молодое поколение, как выяснилось, в большинстве случаев использует электронную подпись.

В большей части штатов существует процедура перепроверки подписи, из-за чего подсчет голосов в некоторых округах может затянуться. В тех местах, где такая процедура отсутствует, бюллетени с неразборчивыми подписями учитываться не будут