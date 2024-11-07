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Общество Тысячи бюллетеней американских зумеров оказались недействительными потому, что они не умеют ставить подпись от руки

Тысячи бюллетеней американских зумеров оказались недействительными потому, что они не умеют ставить подпись от руки

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11 комментариев

В двух самых густонаселенных округах штата Невада было отклонено более 13 000 бюллетеней из-за проблем с проверкой подписей. Об этом сообщил госсекретарь Невады Франсиско Агилар, чьи слова приводит The Washington Post.

Проблема была связана с избирателями в возрасте от 18 — 25 лет, не имеющих уникальных рукописных подписей. Молодое поколение, как выяснилось, в большинстве случаев использует электронную подпись.

В большей части штатов существует процедура перепроверки подписи, из-за чего подсчет голосов в некоторых округах может затянуться. В тех местах, где такая процедура отсутствует, бюллетени с неразборчивыми подписями учитываться не будут

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Комментарии
11
Отец Родной
1 час
Есть страны, в которых по 146 тысяч бюллетеней оказывается недействительными, и отнюдь не потому, что зумеры ее умеют писать
275640356
53 минуты
А разве голосование не тайное? Какие еще подписи на бюллетенях?!
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