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Общество Не грусти — похрусти: бобры Ленинградского зоопарка демонстрируют эффект витаминного заряда

Не грусти — похрусти: бобры Ленинградского зоопарка демонстрируют эффект витаминного заряда

953
1 комментарий

Видели ли вы когда-нибудь, как лакомятся бобры? Ленинградский зоопарк представил редкую возможность посмотреть на звериную трапезу.

Обычно застать зверьков можно как раз во время приёма пищи — вечером, когда грызуны выходят из своей хатки. В дикой природе они питаются корой и ветвями деревьев, водной и прибрежной растительностью, но в зоопарке их меню разнообразнее: в него входят стволы ивы и осины, сено, мел, отруби, овощи и фрукты.

И как же питомцы любят похрустеть морковкой, свёклой, тыквой, капустой и разными фруктами! Фрагмент пиршества можно увидеть на видеозаписи.

«Эти продукты помогают поддерживать иммунитет и дают необходимые витамины и минералы», сообщили в зоопарке и посоветовали гостям зоопарка так же добавлять в рацион витамины и заботиться о своем здоровье.

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Комментарии
1
Гость
55 минут
На это можно смотреть бесконечно! 🤣
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