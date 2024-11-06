Не грусти — похрусти: бобры Ленинградского зоопарка демонстрируют эффект витаминного заряда

Видели ли вы когда-нибудь, как лакомятся бобры? Ленинградский зоопарк представил редкую возможность посмотреть на звериную трапезу.

Обычно застать зверьков можно как раз во время приёма пищи — вечером, когда грызуны выходят из своей хатки. В дикой природе они питаются корой и ветвями деревьев, водной и прибрежной растительностью, но в зоопарке их меню разнообразнее: в него входят стволы ивы и осины, сено, мел, отруби, овощи и фрукты.

Источник: Ленинградский зоопарк

И как же питомцы любят похрустеть морковкой, свёклой, тыквой, капустой и разными фруктами! Фрагмент пиршества можно увидеть на видеозаписи.

«Эти продукты помогают поддерживать иммунитет и дают необходимые витамины и минералы», сообщили в зоопарке и посоветовали гостям зоопарка так же добавлять в рацион витамины и заботиться о своем здоровье.