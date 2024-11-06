«Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч четвертьфинала Пути РПЛ — Кубка России против «Ахмата». Встреча проходила в Петербурге 6 ноября. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3 : 0.

+14

На 20-й минуте за «Зенит» забил Клаудиньо, для которого этот гол стал первым в сезоне. Второй мяч в ворота гостей пяткой, стоя спиной к воротам, отправил Матео Кассьерра на 53-й минуте. Завершил разгром соперника гол Александра Соболева на 93-й минуте.

Следующий матч «Зенит» также проведет против «Ахмата», но уже в Грозном в рамках чемпионата России. Игра пройдет 10 ноября.