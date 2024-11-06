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Спорт Теперь официально: защитник «Зенита» Сантос больше не считается легионером в чемпионате России

Теперь официально: защитник «Зенита» Сантос больше не считается легионером в чемпионате России

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В составе футбольного клуба «Зенит» освободилась одна легионерская позиция после того, как ФИФА разрешила сменить спортивное гражданство бразильскому полузащитнику Дугласу Сантосу. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе петербургской команды.

«Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от РФС — с этого момента Дуглас Сантос не считается легионером», — заявили в «Зените».

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт 25 октября в соответствии с указом под номером 900 от 21 октября 2024 года, подписанным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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