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Общество Боец поп-MMA, задержанный за ролик с монологом террориста Басаева, отправился на СВО

Боец поп-MMA, задержанный за ролик с монологом террориста Басаева, отправился на СВО

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4 комментария

Боец поп-ММА Ильяс Якубов*, арестованный за ролик с монологом террориста Шамиля Басаева, отправился служить в зону СВО. Уголовное дело против него приостановлено, сообщает 6 ноября MSK1.RU, ссылаясь на свой источник.

Якубов стал военнослужащим штурмового подразделения «Шторм». Фотографии в форме он опубликовал в одной из социальных сетей, но позже снимки удалил, а свой аккаунт заблокировал. Также то, что он ушел в зону спецоперации, подтвердили несколько человек, близких к его делу, пишет издание.

Отмечается, что накануне его уголовное дело об оправдании терроризма переквалифицировали на возбуждение ненависти либо вражды. Обвиняемых в первом преступлении на СВО не берут.

Ильяса Якубова задержали и арестовали в октябре прошлого года. Причиной стало то, что 31-летний боец записал свою тренировку, наложил на нее монолог террориста Шамиля Басаева и выложил в интернет. Это увидел глава «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский и заявил на Якубова в Следственный комитет.

В августе этого года Росфинмониторинг внес бойца смешанных боевых искусств в список террористов и экстремистов. В этом реестре он всё еще числится.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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Поп-ММА СВО Боец Ильяс Якубов
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Комментарии
4
Слава России!
30 минут
боец поп 🤣🤣🤣
Сила в Правде!!
23 минуты
поп боец.
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