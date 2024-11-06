«Пахнет гарью. Всех вывели на улицу». В ТЦ «Космос» задымился ресторан

Из ТЦ «Космос» на улице Типанова вечером 6 ноября эвакуировали людей после задымления помещения. Как рассказал «Фонтанке» один из посетителей, возгорание произошло в ресторане «Корова на бочке» на территории торгового комплекса.

Источник: читатель «Фонтанки»

По словам очевидца, в то время, когда всех выводили на улицу, паники не было. К ресторану сразу же подъехали три пожарные машины. Также прибыла скорая, но вскоре она уехала без мигалок.

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«Всех вывели на улицу, пожарные — в ресторане, размотаны шланги. Там еще есть дым чуток. Пахнет гарью», — рассказал свидетель происходящего.

Как стало известно «Фонтанке», ресторан закрылся до завтра «по техническим причинам».