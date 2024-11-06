Суд в Москве заочно арестовал главреда «Новой газеты Европа»* Кирилла Мартынова**

Басманный суд Москвы 6 ноября заочно арестовал главного редактора издания «Новая газета Европа» Кирилла Мартынова по статье об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также Мартынова объявили в розыск.

Ранее Мартынов был заместителем главреда издания «Новая газета», работавшего в России с 1993 года. В марте 2022-го, после начала спецоперации на Украине, издание приостановило деятельность до окончания СВО. В июле того же года РКН потребовал признать свидетельство о регистрации «Новой газеты» недействительным, в сентябре Басманный суд удовлетворил это требование, а затем работу издания прекратил Верховный суд.

Сотрудники «Новой газеты», уехавшие из России, учредили «Новую газету Европа», которую возглавил Мартынов. В сентябре 2022 года Минюст России внес его в реестр иноагентов.

«Новую газету Европа» признали «нежелательной» в июне 2023 года. По мнению Генпрокуратуры, издание публикует «ложную информацию» о «якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях».

Затем СК возбудил уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации против главреда издания Кирилла Мартынова. Он также связан с деятельностью образовательного проекта «Свободный университет»*, который, в свою очередь, признали «нежелательной организацией» в марте 2023 года из-за формирования у студентов «стойкой неприязни к России» и «навязывания ультралиберальной модели европейской демократии».

Мартынову 6 ноября было назначено два месяца ареста, они начнут исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

* — нежелательная организация в России

** — признан иностранным агентом в России