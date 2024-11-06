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Общество Политика Литовский социал-демократ обещал съесть шляпу, если председатель партии откажется быть премьером. Этот миг настал

Литовский социал-демократ обещал съесть шляпу, если председатель партии откажется быть премьером. Этот миг настал

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2 комментария

Представитель победившей на выборах в литовский сейм социал-демократической партии Альгирдас Сисас пообещал съесть шляпу, если лидер партийного списка Вилия Блинкявичюте откажется от поста премьер-министра. Настолько он был уверен в том, что Блинкявичюте станет премьером.

Между тем председатель партии не только отказалась от поста, но и не стала входить в сейм, выбрав место евродепутата.

После этого проигравший пари Сисас, как сообщает Литовское национальное радио и телевидение, съел в сейме под камеру шоколадный торт в форме шляпы с перцем вместе со своими коллегами по фракции — «потому что ближайшие четыре года не будут сладкими».

Литовская социал-демократическая партия, победившая на выборах в сейм, получила 52 мандата в новом парламенте и приступила к формированию коалиции. После отказа Блинкявичюте кандидатом на пост премьер-министра выдвигается Гинтаутас Палуцкас. Пока еще не совсем ясно, какие партии войдут в правящую коалицию.

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Альгирдас Сисас Шапка Шляпа Торт Вилия Блинкявичюте
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Комментарии
2
111111111111118
6 минут
Упала шляпа упала на пол И ветром шляпу шляпу унесло Хоть всюду слякоть не надо плакать Но было горе было и прошло Все перемелется родная все перемелется пойми А жизнь хорошая такая ты улыбнись и обними Забудь о шляпе не скажем папе Не скажем папе что я тебя нашел Дождь будет капать ну хватит плакать Тебе без шляпы тоже хорошо Все перемелется родная все перемелется пойми А жизнь хорошая такая ты улыбнись и обними Все дело в шляпе тебя прошляпил И мне с тобой с тобой не повезло Любовь порочна я знаю точно И я пою пою судьбе назло Все перемелется родная все перемелется пойми А жизнь хорошая такая ты улыбнись и обними Все перемелется родная все перемелется пойми А жизнь хорошая такая ты улыбнись и обними Ты улыбнись и обними ты улыбнись и обними
asgart
33 минуты
чью шляпу, кто согласится?
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