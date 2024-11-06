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Власть В России отметят 80-летие Жириновского. О праздновании распорядился Путин

В России отметят 80-летие Жириновского. О праздновании распорядился Путин

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6 комментариев

В России отметят 80-летие основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который умер в 2022 году. Указ о проведении праздничных мероприятий в 2026 году подписал президент Владимир Путин, документ 6 ноября был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Для организации празднования создан оргкомитет. Его председателем назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин. В состав оргкомитета также вошли нынешний председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и другие.

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский ушел из жизни весной 2022 года в возрасте 75 лет. Позднее Владимир Путин отметил, что многие прогнозы политика сбываются, потому что они основаны на знаниях.

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Комментарии
6
McGillavry
6 минут
А по телевизору обратный отсчёт будет «До дня рождения Владимира Вольфовича осталось... столько то дней»?
VVM1962
3 минуты
да, такого клоуна ещё долго не родит земля русская.
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