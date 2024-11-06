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Политика Путин исключил экс-замминистра обороны Тимура Иванова из состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

Путин исключил экс-замминистра обороны Тимура Иванова из состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

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4 комментария

Из состава наблюдательного совета патриотического фонда «Защитники Отечества» исключен бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в миллиардной взятке и растрате. Соответствующий указ, подписанный президентом России 6 ноября, опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Подробнее о деле бывшего замминистра можно прочитать в нашем материале.

Также помимо Тимура Иванова из состава наблюдательного совета фонда исключили бывшего министра спорта РФ Олега Матыцина, епископа Пантелеимона (Аркадий Шатов) и главу Республики Алтай Андрея Турчака.

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Комментарии
4
275640356
12 минут
Переживаю за Шойгу. Как он там? Изнервничался, небось?
Правнук Комиссара
28 минут
Видать, не отмажется. Как некоторые.
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