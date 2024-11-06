Вестибюль «Горьковской» закроют на вход в выходные. Показываем, как доехать на автобусе

Вестибюль станции метро «Горьковская» закроют на два дня из-за капремонта эскалатора. Горожанам показали другие маршруты — на наземном транспорте.

Источник: Комитет по транспорту СПб







О предстоящих работах сообщила пресс-служба комитета по транспорту 6 ноября. Ремонт подъемника закроет вход в вестибюль в предстоящие выходные, 9 и 10 ноября. С 11-го числа вход в метро снова откроют.

Так, от станции «Горьковская» можно доехать следующим наземным транспортом:

до станции «Петроградская» — на автобусах № 46, 76 или на трамвае № 40;

до станции «Площадь Ленина» — на автобусе № 28 или трамваях № 3, 6;

до станции «Спортивная» — на трамваях № 6, 40 или автобусе № 230;

до станции «Чкаловская» — на автобусе № 14;

до станции «Выборгская» — на автобусах № 14, 230.