Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 764мм 94%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Победная речь Трампа
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Рейтинги "Фонтанки"
Город Вестибюль «Горьковской» закроют на вход в выходные. Показываем, как доехать на автобусе

Вестибюль «Горьковской» закроют на вход в выходные. Показываем, как доехать на автобусе

2 822
5 комментариев

Вестибюль станции метро «Горьковская» закроют на два дня из-за капремонта эскалатора. Горожанам показали другие маршруты — на наземном транспорте.

О предстоящих работах сообщила пресс-служба комитета по транспорту 6 ноября. Ремонт подъемника закроет вход в вестибюль в предстоящие выходные, 9 и 10 ноября. С 11-го числа вход в метро снова откроют.

Так, от станции «Горьковская» можно доехать следующим наземным транспортом:

до станции «Петроградская» — на автобусах № 46, 76 или на трамвае № 40;

до станции «Площадь Ленина» — на автобусе № 28 или трамваях № 3, 6;

до станции «Спортивная» — на трамваях № 6, 40 или автобусе № 230;

до станции «Чкаловская» — на автобусе № 14;

до станции «Выборгская» — на автобусах № 14, 230.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY31
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Точно ничего не связано животными?!
Гость
1 час
Опять первобытные обряды?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15