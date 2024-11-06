В США самолет упал на автомобиль, есть жертвы

Небольшой самолет упал на автомобиль после взлета из аэропорта в Финиксе, США. По информации местной полиции, погибли пять человек, пишет агентство AP.

Бизнес-джет Honda HA-420 врезался в автомобиль вскоре после взлета. В результате аварии произошел пожар, на место прибыли экстренные службы.

Национальный совет по безопасности начал расследование. Причины произошедшего пока неизвестны.