Петербургские депутаты проголосовали за штрафы для водителей, которые паркуются в зоне контейнерных площадок

Депутаты петербургского парламента 6 ноября во втором чтении утвердили штрафы для автомобилистов, которые нарушают правила благоустройства в Санкт-Петербурге. Речь идет об оставлении машин на эксплуатационной маркировке.

Как поясняют законодатели, это — планировочное устройство на внутриквартальной территории: например, «зебры», зоны контейнерных площадок, отметки о пожарных гидрантах. Парламентарии утвердили поправку об исключении для экстренных оперативных и дорожно-эксплуатационных служб.

Предполагается, что за нарушение запрета граждан оштрафуют от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от пяти тысяч до сорока тысяч рублей, юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.