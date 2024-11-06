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Город Петербургские депутаты проголосовали за штрафы для водителей, которые паркуются в зоне контейнерных площадок

Петербургские депутаты проголосовали за штрафы для водителей, которые паркуются в зоне контейнерных площадок

1 939
15 комментариев

Депутаты петербургского парламента 6 ноября во втором чтении утвердили штрафы для автомобилистов, которые нарушают правила благоустройства в Санкт-Петербурге. Речь идет об оставлении машин на эксплуатационной маркировке.

Как поясняют законодатели, это — планировочное устройство на внутриквартальной территории: например, «зебры», зоны контейнерных площадок, отметки о пожарных гидрантах. Парламентарии утвердили поправку об исключении для экстренных оперативных и дорожно-эксплуатационных служб.

Предполагается, что за нарушение запрета граждан оштрафуют от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от пяти тысяч до сорока тысяч рублей, юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

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Комментарии
15
Антишерсть
39 минут
Ну и правильно.
Отец Родной
38 минут
А штрафы всяким ЛСР будут, за их "проектирование" контейнерных площадок, на которых мусоровоз вываливает контейнер поперек двора?
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