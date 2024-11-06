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Происшествия В Калуге за угрозы убийством в детском саду задержали отца, которому не понравилось, что сын играл в куклы

В Калуге за угрозы убийством в детском саду задержали отца, которому не понравилось, что сын играл в куклы

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6 комментариев

В Калуге мужчина устроил скандал с воспитательницей в детском саду из-за неподобающих, по его мнению, игрушек, в которые играл сын. За педагога вступились родители других детей, а в итоге все получили различные угрозы. 48-летний мужчина, который оказался выходцем из Средней Азии, задержан. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет разбирается, насколько законно подозреваемый получил гражданство.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, отцу воспитанника дошкольного учреждения стало известно, что его сын играл в садике в куклы, которые, по его мнению, предназначены только для девочек. Возмущенный мужчина пришел в детский сад и стал ругаться с воспитательницей. За нее заступились родители других дошколят, которые сделали отцу замечание. Как утверждается, в ответ мужчина начал высказывать в их адрес различные угрозы, в том числе и убийством. Испугавшиеся агрессора родители и персонал вызвали полицию, которая его задержала.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Следственный комитет региона уточнил, что мужчина является уроженцем одной из среднеазиатских республик, получившим гражданство России в 2017 году. Следователи намерены проверить законность получения им гражданства, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, по решению которых мужчина приобрёл гражданство РФ.

Направлено ходатайство о передаче материалов дела об угрозе убийством в производство СК.

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Комментарии
7
Mathias R.
5 минут
Очередной оскорбленный в лучших чувствах.
Paul3390
18 минут
Ну - если бы мой внук в дет.саду играл в куколки, я бы вообще-то тоже был крайне недоволен.. Что конечно тожероссиянина ни фига не извиняет.. В родном кишлаке нехай права качает.
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