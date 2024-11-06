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Происшествия Арестант Крестов заплатит за приступ гнева в ожидании врача

Арестант Крестов заплатит за приступ гнева в ожидании врача

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Петродворцовый районный суд рассмотрел иск Крестов к арестанту по имени Алексей о возмещении материального ущерба. В приступе гнева мужчина расколотил аудиодомофонную панель по цене нового айфона. Об этом 6 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

15 декабря 2023 года обвиняемый в незаконном обороте наркотиков разбушевался. Фигурант бил по стенам и сломал оборудование. Ущерб администрация СИЗО оценила в 120 894 рубля и 27 копеек. Покупка самой панели обошлась в 112 900 рублей, остальное — монтаж устройства.

Из материалов дела следует, что Алексей таким образом требовал врача, заявляя, что у него якобы рак, ВИЧ, туберкулез, гепатит, мочекаменная болезнь и еще многое другое. В объяснении ответчик написал, что раскаялся. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

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