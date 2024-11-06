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Власть В ЗакСе Петербурга ставили на Трампа и даже выиграли пари, но все равно не уверены, что он что-то изменит

В ЗакСе Петербурга ставили на Трампа и даже выиграли пари, но все равно не уверены, что он что-то изменит

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9 комментариев

В петербургском парламенте депутаты после заседания 6 ноября обсуждали американские выборы. Следили за ними почти все из них.

«Для нашей страны мало что поменяется. Но ему [Трампу] надо переходить от слов к делу — посмотрим», — сказал журналистам спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Павел Крупник, глава фракции «Единой России», отметил, что за выборами в США следил, но пока не уверен, что все обещания Трампа сразу воплотятся в жизнь: «Позиция Трампа по многим вопросам мне ближе, чем позиция Харрис. Но кулуарная политика в США очень серьезная. У Трампа появилось преимущество — у его партии большинство в Сенате и Конгрессе. Руки у него развязаны, вопросы, которые он обещал, у него есть возможность реализовать. И я надеюсь, что популизм Трампа должен перейти во что-то серьезное. Но закончить войну в один день — я не верю в это».

«Хорошо ли это для российско-американских отношений? Этого никто не знает. Но тут важно другое: победил кандидат от оппозиции, человек гонимый, человек, которого таскали в суды по очевидно надуманным поводам, человек, которого пытались убить. Вот с этим можно поздравить американцев», — высказался в соцсетях член фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов.

Его коллега Марина Шишкина сказала, что наблюдала с большим интересом за выборами в США: «Вот что значит хорошо построенная избирательная кампания».

Депутат от «Новых людей» Дмитрий Павлов рассказал «Фонтанке», что выиграл у друзей 5 тысяч рублей, поставив на Дональда Трампа. В 2016 году он ставил против него и проиграл три бутылки коньяка. «Если накачивать Зеленского миллиардами, то как машину заправлять топливом, она будет ехать. Я надеюсь, что подприжмут финансирование», — также сказал он.

Депутат от «Единой России» Константин Чебыкин был скептичнее: «От перемены мест слагаемых сумма не меняется, они все равно свои американские интересы будут отстаивать. Но, может, с приходом свежей крови и здравого смысла закончат помогать Украине и будут думать о себе».

«Я думаю, что роль личности в истории всегда важна, и серьезно сработала поддержка Илона Маска. Я ни на кого не ставил — это не моя страна. Легко России в любом случае не будет, США — конкурент. Надеюсь, его заявления повлияют на стабильность во всем мире», — добавил депутат от ЛДПР Павел Иткин.

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Комментарии
9
Заливщик голосовых планок
57 минут
Нужным делом заняты! Всегда бы так!
280206998
37 минут
Т.е. Шишкина признала, что у нас нет избирательной компании?
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