Стюардесса пошла в полицию после дебоша на рейсе Петербург — Нижний Новгород. Показываем, что в нее бросили

Дебош с метанием пакета с бутылками на борту самолета Санкт-Петербург — Нижний Новгород обернулся продолжительным скандалом. Участницами конфликта стали пассажирка и стюардесса, но одна из них произошедшее отрицает. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия» 6 ноября.

Инцидент произошел 2-го числа на рейсе SU6113, который выполнял «Суперджет-100». По данным перевозчика, пассажирка эконом-класса, сидящая на месте 2E, выпила все принесенное, а после переключилась на бортовое меню.

«Начала выпивать спиртной напиток, принесенный с собой. Бортпроводник сделала ей замечание, после которого пассажир продолжила пить алкоголь, приобретенный на борту», — говорится в сообщении.

Пить женщине не запрещали, так как она находилась в «адекватном состоянии». Однако во время выхода из самолета пассажирка снова отметилась перед экипажем. Как указали в авиакомпании, она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводницу и убежала.