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Общество Стюардесса пошла в полицию после дебоша на рейсе Петербург — Нижний Новгород. Показываем, что в нее бросили

Стюардесса пошла в полицию после дебоша на рейсе Петербург — Нижний Новгород. Показываем, что в нее бросили

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9 комментариев

Дебош с метанием пакета с бутылками на борту самолета Санкт-Петербург — Нижний Новгород обернулся продолжительным скандалом. Участницами конфликта стали пассажирка и стюардесса, но одна из них произошедшее отрицает. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия» 6 ноября.

Инцидент произошел 2-го числа на рейсе SU6113, который выполнял «Суперджет-100». По данным перевозчика, пассажирка эконом-класса, сидящая на месте 2E, выпила все принесенное, а после переключилась на бортовое меню.

«Начала выпивать спиртной напиток, принесенный с собой. Бортпроводник сделала ей замечание, после которого пассажир продолжила пить алкоголь, приобретенный на борту», — говорится в сообщении.

Пить женщине не запрещали, так как она находилась в «адекватном состоянии». Однако во время выхода из самолета пассажирка снова отметилась перед экипажем. Как указали в авиакомпании, она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводницу и убежала.

На борт вызвали правоохранителей, однако пассажирки на месте уже не было. Стюардесса написала заявление в полицию.

Как пишет ряд СМИ, неуважительное поведение по отношению к персоналу продемонстрировала руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн. Сама она накануне в своем telegram-канале опровергла произошедшее и заявила о намерении встретиться с полицией аэропорта для выяснения всех деталей.

«Никакого заявления в мой адрес не поступало. <…> Предварительно сообщаю, что все, что публикуется сейчас в СМИ, не соответствует действительности», — написала Штейн.

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Комментарии
9
VKuser15335355
55 минут
Занести в чёрный список, чтобы больше не летала.
Wiring
56 минут
Отправить в Сектор Газа, но не петь..
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