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Город После публикации «Фонтанки» на севере Петербурга убрали низкие дорожные знаки с тротуара

После публикации «Фонтанки» на севере Петербурга убрали низкие дорожные знаки с тротуара

1 852
7 комментариев

Мешающие прохожим дорожные знаки «Стоп» на пересечении проспекта Энгельса и Поклонногорского путепровода на севере Петербурга поменяли свое место. Их убрали с тротуаров, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» в среду, 6 ноября. 

В понедельник наше издание писало, что на тротуаре у светофора поставили новые знаки на столбах высотой 160 сантиметров. Они настолько мешали местным, что прохожие сгибали металлические пластины пополам, клеили на них объявления и рисовали граффити. Их портили, а на следующий день городские службы ремонтировали или устанавливали новые пластины. И так продолжалось около месяца.

Спустя два дня после публикации материала о мешающих знаках ответственная организация доложила, что проблему устранили. Теперь знак «Стоп» на белом фоне (6.16) расположен в зеленой зоне за тротуаром. В СПб ГКУ «ДОДД» также добавили, что высота установленного дорожного знака соответствует ГОСТу.

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Комментарии
7
Гость
13 минут
Раз такие дела пошли, так вы опубликуйте на вашей Фонтанке, что на перекрестке Большой Морской и Гороховой половина ширины пешеходной зебры перегорожена оградой. Пусть убирают свои чёртовы заграждения. И что на углу Фонарного переулка и Пироговского перед пешеходным переходом разрыта яма уже второй месяц.
Комментатор-100
1 час
а расстояние от края проезжей части соответствует теперь?
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