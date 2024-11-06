После публикации «Фонтанки» на севере Петербурга убрали низкие дорожные знаки с тротуара

Мешающие прохожим дорожные знаки «Стоп» на пересечении проспекта Энгельса и Поклонногорского путепровода на севере Петербурга поменяли свое место. Их убрали с тротуаров, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» в среду, 6 ноября.

В понедельник наше издание писало, что на тротуаре у светофора поставили новые знаки на столбах высотой 160 сантиметров. Они настолько мешали местным, что прохожие сгибали металлические пластины пополам, клеили на них объявления и рисовали граффити. Их портили, а на следующий день городские службы ремонтировали или устанавливали новые пластины. И так продолжалось около месяца.

Спустя два дня после публикации материала о мешающих знаках ответственная организация доложила, что проблему устранили. Теперь знак «Стоп» на белом фоне (6.16) расположен в зеленой зоне за тротуаром. В СПб ГКУ «ДОДД» также добавили, что высота установленного дорожного знака соответствует ГОСТу.