Фадеев заявил об отсутствии в России традиции «укутывать в темное» женщин-мусульманок

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в России нет традиции «укутывать в темное с ног до головы» женщин, исповедующих ислам. Его слова прозвучали на выставке «Традиционные женские образы в России», которую Фадеев посетил 5 ноября, пишет РАПСИ.

Фадеев, изучив представленные экспонаты, заявил, что в России существует «такая точка зрения», что женщин-мусульманок нужно закутывать с ног до головы в одежды темных тонов. Однако на экспозиции, отметил глава СПЧ, «одежда разная, и вся красивая и великолепная».

«Говорят, это новая традиция — закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но привнесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь. <…> Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция?» — задался вопросом Фадеев.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, также посетившая выставку, заявила, что знание истории и культуры страны — «лучшая прививка от деструктивных влияний».