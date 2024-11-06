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Общество Фадеев заявил об отсутствии в России традиции «укутывать в темное» женщин-мусульманок

Фадеев заявил об отсутствии в России традиции «укутывать в темное» женщин-мусульманок

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14 комментариев

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в России нет традиции «укутывать в темное с ног до головы» женщин, исповедующих ислам. Его слова прозвучали на выставке «Традиционные женские образы в России», которую Фадеев посетил 5 ноября, пишет РАПСИ.

Фадеев, изучив представленные экспонаты, заявил, что в России существует «такая точка зрения», что женщин-мусульманок нужно закутывать с ног до головы в одежды темных тонов. Однако на экспозиции, отметил глава СПЧ, «одежда разная, и вся красивая и великолепная».

«Говорят, это новая традиция — закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но привнесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь. <…> Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция?» — задался вопросом Фадеев.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, также посетившая выставку, заявила, что знание истории и культуры страны — «лучшая прививка от деструктивных влияний».

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Комментарии
14
Абрикосов
1 час
в Иране до 80-х годов женщинам на пляжах загарать даже разрешалось в купальниках... мини носили девушки... красивые старые фоты жителей древней Персии!!! и... дальше пришла исламская революция!!! Самая мирная и человеколюбивая (как и религия) на всея Земля!
Заливщик голосовых планок
1 час
- Но народ говорит о присутствии! - Да, но народ - не Глава СПЧ!
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